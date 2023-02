Napoli Primavera | pareggio contro il Sassuolo | secondo risultato utile consecutivo per gli azzurrini

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nella giornata odierna, 19 febbraio, è andata in scena la prima sfida valevole per la ventesima gara del Campionato1. Ad affrontare ladel, proprio come per la squadra maggiore, è stato il, che però in questa occasione è riuscito a collezionare un punto davanti ai propri tifosi. Allo stadio Enzo Ricci di Reggio Emilia non sono state molte le emozioni, in un match che si è concluso a porte involate. Ilporta a due i risultati utili per gli, che continuano a lottare per la salvezza raggiungendo il Milan a pari punti, in attesa di conoscere l’esito di Roma–Atalanta, gara in programma nella giornata di domani 20 febbraio alle ore 14:30. L'articolo proviene dapiedeazzurro.com.