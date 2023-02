Napoli | Osimhen non si ferma più | vicino un bonus per l’attaccante

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 19 febbraio 2023) Con il gol segnato nella vittoria al Mapei Stadium contro il Sassuolo, Victorsale a quota 18 reti in campionato, 19 totali in stagione.del, grazie a questo grandioso rendimento, si avvicina sempre di più non solo all’obiettivo di squadra, ovvero lo Scudetto, ma anche ad importanti obiettivi personali. Secondo quanto riporta Il Mattino, infatti, nel contratto del centravanti sarebbe presente unda 130 mila euro al raggiungimento dei 20 gol stagionali ed un altro, della stessa cifra, a 25, per poi continuare di cinque gol in cinque gol. Obiettivi che sembrano alla portata, in una stagione che si sta rivelando straordinaria sia per il numero 9 che tutta per la squadra. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.