Napoli | le parole di Benitez sulla Champions fanno sognare i tifosi

Leggi su napolipiu

(Di domenica 19 febbraio 2023) Rafaper la vittoria finale dellaLeague 2022/2023 punta suldi Luciano Spalletti. L’ex tecnico delRafaelogia la squadra di Spalletti e parla delle possibilità del club azzurro nellaLeague. In un’intervista al The Guardian,ha espresso la sua stima per la squadra partenopea, definendola fiduciosa, forte in campionato e concentratalotta europea.ha fatto notare che ilpotrebbe essere una sorpresa nella competizione., lesule la“Mi piace il, è fiducioso, gioca bene, è forte in campionato e non ha distrazioni. Più ...