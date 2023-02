Napoli | le condizioni di Osimhen | nessuna preoccupazione | contro l’Eintracht ci sarà

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nel corso della partita di venerdì 17 febbraio al Mapei Stadiumil Sassuolo, vinta dalcon il punteggio di 0-2, l’attaccante partenopeo Victorè stato costretto ad uscire all’84’ a causa di un dolore alla gamba destra, lasciando il posto a Giovanni Simeone. Secondo quanto riportato da Calcio24.it, però, il centravanti azzurro non avrebbe accusato alcun problema fisico importante, e anzi sarebbe pronto a rientrare in campo, da titolare, già nella gara di martedì 21Francoforte, valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. L'articolo proviene dapiedeazzurro.com.

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: "Victor Osimhen, il giocatore più in forma del Napoli, anzi dell'intero campionato, si prepara alla ...