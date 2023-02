Napoli | la rivincita di Meret | il portiere azzurro è una saracinesca

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 19 febbraio 2023) Alex, dopo una stagione estiva abbastanza tormentata e ad un passo dalla cessione, ha cambiato letteralmente il suo destino. Ildelha saputo rialzarsi ed è diventato ormai una vera e propria garanzia per la squadra. Il tecnico Luciano Spalletti gli ha dato fiducia e lui ha messo, praticamente, unadavanti la porta azzurra. Il primato del club campano passa anche tra le sue mani, autore di grandi parate e qualche volta anche “miracoli”., Alex13 clean sheet: 29 presenze e 21 reti subite AlexNumeri impressionanti per Alex. Ildel, a questo punto della stagione tra campionato e coppe internazionali, ha subito 21 reti in 29 presenze, ...