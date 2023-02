Napoli | il paragone di Garanzini | “Kvaratskhelia come Cruijff | non solo per il gol”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Fin dal giorno del suo esordio con la maglia del, quando aveva già dimostrato sprazzi dell’enorme talento successivamente esploso, Khvichaha catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, che hanno subito provato a paragonare il georgiano ad alcuni grandi del passato. Il giornalista Gigi, su La Stampa, ha provato a dire la sua: “C’è chi dice Kakà, chi Roberto Baggio, chi si spinge sino a Gigi Meroni, che fisicamente era sì e no la metà del georgiano, povera farfalla granata. Ma poi c’è la suggestione della maglia, del fuoriclasse che ha scritto la storia dele die allora, per ingombrante che sia, il gioco di parole è inevitabile. Kvaradona. E almeno per un po’ non se ne parli più“. Leggi anche:, Vieri: “Abbiamo sempre ...

(AreaNapoli.it) L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul paragone tra l'attacco del Borussia Dortmund , letale in campo aperto contro il Chelsea in Champions, e quello del Napoli ...In due hanno già segnato 28 gol, sono uno al servizio dell'altro e gioiscono per le prodezze reciprocamente. In Europa si può accarezzare il sogno sotto il Vesuvio ...