Napoli | gli ottavi di Champions League si avvicinano | gli azzurri vogliono continuare a stupire

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 19 febbraio 2023) Con glidisi entra nel meccanismo infernale del dentro o fuori con ilche vuole fortemente restare dentro. Lareca in sé il fascino del proibito che va oltre di molto la vittoria in campionato: quasi una corsa disperata tra i top top club che sembrava non riguardasse seriamente il. Almeno fino a ieri. Oggi? Oggi anche il Bayern Monaco o il Real Madrid passerebbero la mano in attesa di tempi migliori per loro e peggiori per il. Eppure gliarriveranno a Francoforte in punta di piedi come suggerisce il presidente De Laurentiis, che alla Bild ha detto: “Non dobbiamo pensare di essere migliori dell’Eintracht. Il duello contro il Barcellona dello scorso anno la dice lunga, e in pochi avrebbero ...