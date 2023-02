Napoli | designato l’arbitro per la gara contro il Francoforte

(Di domenica 19 febbraio 2023) La Uefa ha reso nota la lista degli arbitri designati per l’andata degli ottavi di finale di Champions League La Uefa, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato la lista degli arbitri che dirigeranno latra Eintracht, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il portoghese Dias ha già diretto gli azzurri in campo internazionale:-Lipsia 1-3, 32esimi di finale di Europa League del 15 febbraio 2018. Arbitro: Artur Dias.Assistenti: Paulo Soares e Pedro Ribeiro.IV Uomo: Fabio Verissimo.VAR: Tiago Martins.AVAR: Joao Pinhero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

