Napoli | Del Genio | “I due gol col Sassuolo due prodezze | Kvara e Osimhen hanno un talento incredibile”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione Radio Goal, il giornalista Paolo Delha commentato la vittoria delsule in particolare i gol segnati da Khvichatskhelia e Victor: “I due gol sono duestraordinarie di questi due giocatori che stanno facendo la differenza. Nel primo è spaventoso quello che riesce a fare, riesce a condurre il pallone a una velocità impressionante, non sono riuscito a contare quante volte lo tocca. Quello diè un’intuizione, da lì c’è l’angolo ma Consigli si aspetta il cross mentre lui chiude sul primo palo. Sono due giocate geniali di giocatori cheun...

Contro - turnover di Champions. La regola3: tre cambi con il Sassuolo rispetto alla partita precedente e tre in vista della prima degli ottavi con l'Eintracht. Funziona così, o comunque è che così che dovrebbe andare martedì a ...Bravissimo il ministro degli Esteri, e numero due di Forza Italia a respingere con sdegno questa esautorazioneCavaliere e il boicottaggio dida partePpe e dell'establishment di ...

La formazione del Napoli per il Sassuolo, niente turnover per Spalletti anche se martedì c'è l'Eintracht Fanpage.it

Shari fa impazzire i tifosi del Napoli: il suo gesto ha spiazzato tutti Corriere dello Sport

Serie A: il Napoli non sbaglia, vince 2-0 in casa del Sassuolo - Calcio Agenzia ANSA

La foto virale del Napoli all'attacco del Sassuolo come un branco: è uno schema che fanno sempre Fanpage.it

Napoli, gli effetti del cambiamento climatico sull'economia e sul Sud: il convegno ilmattino.it

Il laboratorio Pd-M5S si è sciolto come neve al sole. La prima avvisaglia c'era stata lo scorso settembre quando i consiglieri grillini seguirono Luigi Di Maio in Impegno per il ...Un 39enne di origini senegalesi è stato aggredito e ferito in via Mergellina da alcuni sconosciuti. L'uomo, immigrato regolare in Italia, sarebbe stato colpito al volto anche con ...