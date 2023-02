Napoli | compleanno di Troisi | la società azzurra gli fa gli auguri

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nella giornata odierna, 19 febbraio, nasceva 70 anni fa uno degli attori napoletani più apprezzati di sempre, ossia Massimo. In occasione del suo, lasportiva calcioha deciso di ricondividere sul proprio profilo social il tweet del Ministero della Cultura, che presenta un video realizzato con immagini provenienti dall’Archivio Luce in cui il comico dei sentimenti parla del suo modo di fare spettacolo, per omaggiarlo insieme a un semplice messaggio (accompagnato da un cuore azzurro): “Massimo”. #Massimo, "il comico dei sentimenti", avrebbe compiuto oggi #70anni. La sua comicità gentile, la sua gestualità narrante, il suo cinema di tormenti seri e semiseri non hanno mai abbandonato l'immaginario collettivo e sono patrimonio emotivo ...

Centinaia di persone in piazza Trieste e Trento , a, per festeggiare i 70 anni di Massimo Troisi . Per l'occasione è stato distribuito gratuitamente un dolce realizzato dallo storico bar Gambrinus dal nome Abbraccio. E i presenti si sono ...Centinaia di persone in piazza Trieste e Trento , a, per festeggiare i 70 anni di Massimo Troisi. Per l'occasione è stato distribuito gratuitamente un dolce realizzato dallo storico bar Gambrinus dal nome 'Abbracciò. E i presenti si sono ...

Napoli, centinaia in piazza: gli abbracci per il compleanno di Troisi Virgilio

Buon compleanno Massimo - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Proiezione in anteprima del documentario “Buon Compleanno ... Comune di Napoli

"Auguri Massimo", il Napoli omaggia Troisi nel giorno del suo compleanno Tutto Napoli

Auguri Giacomino, compleanno in casa Napoli. La reazione più bella dopo la vittoria AreaNapoli.it

Centinaia di persone in piazza Trieste e Trento, a Napoli, per festeggiare i 70 anni di Massimo Troisi. Per l'occasione è stato distribuito gratuitamente un dolce realizzato dallo ...Nel giorno del 70esimo compleanno dell’artista napoletano, il sindaco di Bacoli ha annunciato che gli sarà intitolata la spiaggia di ...