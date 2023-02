Napoli | Bucciantini | “Se altri club europei giocassero come loro | sarebbero i favoriti per la Champions”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Con la vittoria in campionato contro il Sassuolo, ilha aumentato ancor di più il suo distacco sulle inseguitrici. Nel frattempo, i partenopei possono dire laanche inLeague, dove affronteranno l’Eintracht Francoforte per gli ottavi di finale. Proprio del percorso delha parlato il giornalista Marco, sulle pagine della Gazzetta dello Sport: “Se qualche altrodel calcio europeo disputasse tutte le partitegli azzurri, allora non cistati dei dubbi su chi avrebbe potuto puntare alla vittoria dellaLeague. Questa squadra gioca, emoziona, diverte e crea tante occasioni sia con il singolo, che con il gruppo. Sognare non è un errore“. L'articolo proviene da ...

