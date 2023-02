Napoli | Anguissa | “Faremo di tutto per vincere questo Scudetto”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Frankè sicuramente uno dei protagonisti di questa stagione, con la sua forza fisica e le sue doti tecniche, è ormai diventato un perno principale del centrocampo del. Il calciatore azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di BeIN Sports France, in merito all’ottima stagione del club campano: “Sarebbe un fallimento nonlo, mi rifiuto di pensarci. Stiamo lottando, daremofino alla fine. Non voglio pensare che quest’anno non sia nostro,diper vincerlo”.su Spalletti: “Mi ha dato molto dal punto di vista umano” Luciano Spalletti Frankha poi parlato di Luciano Spalletti, colui che ha costruito un...

... Andre' ZamboFrank Zambo, centrocampista del, ha rilasciato un'intervista all'ex calciatore camerunense Benjamin Moukandjo per beIN Sports : "Sarebbe un fallimento non ...Notiziecalcio - Frank, centrocampista camerunense del, ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di BeInSports . Intervistaha parlato di svariati temi della ...

Anguissa: "Scudetto Non vincere sarebbe fallimentare! Nessun allenatore come Spalletti, Napoli è incredibile. Sul ... CalcioNapoli24

Anguissa: 'Sarebbe un fallimento non vincere lo Scudetto, lottiamo fino alla fine. Giocare a Napoli è incre... AreaNapoli.it

Anguissa allo scoperto: «Non possiamo perdere questo scudetto» ilmattino.it

Napoli: Le parole di Anguissa sullo scudetto, "Non vincerlo sarebbe un fallimento..." Tuttocampo

Anguissa: “Scudetto Perderlo sarebbe un fallimento! Nessuno mi ha dato tanto quanto Spalletti” CalcioNapoli1926.it

"Ho visto alcune partite del Francoforte, è una grande squadra che gioca davvero bene, che ha messo su un po' di intensità".«Sarebbe un fallimento non vincere lo scudetto. No, non è possibile, mi rifiuto di pensarci». Zambo Anguissa non pensa ad altro che al Napoli e allo scudetto, l'obiettivo di una vita per il club e per ...