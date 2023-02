(Di domenica 19 febbraio 2023)arbitraledelvalido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 23ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Abisso.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

All'Arechi, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Arechi,e Lazio si affrontano per la 23esima giornata della Serie A ...Giallo ingiusto e pesante per Birindelli che, diffidato, salterà la prossima gara contro la. Monza - Milan, le proteste dei tifosi sul web. Sull'episodio del rigore su Theo parlano invece ...

Moviola Salernitana Lazio: l'episodio chiave del match Lazio News 24

Moviola Salernitana-Juve: episodi e VAR Goal.com

MOVIOLA | L'analisi degli episodi arbitrali di Salernitana - Lazio Lazionews.eu

Verona-Salernitana, rivivi la moviola: VAR grande protagonista su ... Calciomercato.com

Salernitana-Napoli 0-2, la moviola: Chiffi porta via il derby, però Pirola era rosso Corriere dello Sport

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Salernitana-Lazio L’episodio chiave della moviola del match tra Salernitana e Lazio, valido per la 23ª gior ...All’Arechi, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Salernitana e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Arechi, Salernitana e Lazio si affrontano per la ...