Mourinho | la passione segreta per la moda | ma non parliamo di José

(Di domenica 19 febbraio 2023) Laper lasta prendendo sempre più piede nella famigliaed oggi sappiamo qualcosa in più sull’allenatore della Roma. Conosciuto per il suo stile di gioco pragmatico e la sua personalità forte e carismatica,ha avuto una carriera di grande successo nel mondo del calcio, vincendo titoli in vari paesi L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Questo vuol dire che giovedì prossimo vivremo un'altra lunga notte diall'Olimpico, ... pesa un bel po' sia nell'ottica della corsa Champions che in quella del rinnovo di. Andare in ...Mongillo sa dellaromanista del suo giocatore e - quando si dice fare squadra nello sport -...ma c'è qualcosa da rivedere sugli orari delle mie partite e quelle dei ragazzi di!'. ...

Giannini: "Il mio addio una ferita che resta. Mourinho Porta la ... Siamo la Roma

Spalletti regala a Mourinho un pulcinella per il compleanno. Da Totti a Ilary, la passione del tecnico del Na… la Repubblica

Napoli-Roma, Spalletti ritrova l’amico Mourinho ma avverte: «Attenti a non inciampare» Corriere del Mezzogiorno

Spalletti (live): «Ci sono rimasto male che Mourinho non mi ha ... IlNapolista

Dybala: "Voglio vincere con Mourinho e con la Roma. Concentrati ... Il Romanista

Lo staff tecnico di Mourinho, nelle ore che precedono la partita casalinga della Roma contro l’Hellas Verona sta valutando le condizioni di Tammy Abraham. I giallorossi scenderanno in campo senza ...Paulo s'è fermato in tempo. Meno male. Nella beffarda notte di Salisburgo pure l'infortunio di Dybala anche no. Intendiamoci: non che la Roma abbia giocato 'sta gran partita eh, ma diamine! la si pote ...