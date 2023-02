Motocross | Gajser out a Petramurata

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il 2023 sembra iniziare come il 2022, con il Campione in carica della MXGP fuori dai giochi ancora prima che il Campionato del Mondo FIM diinizi. La scorsa stagione era toccato a Jeffrey ...

...in carica della MXGP fuori dai giochi ancora prima che il Campionato del Mondo FIM di...di difendere il titolo conquistato a Mantova nel bel duello con Romain Febvre (Kawasaki) e Tim(...Alle sue spalle Seewer ha badato soprattutto a non commettere errori, senza mai lasciare la porta aperta a Tim(Honda), scattato terzo. Quarto posto finale per Mattia Guad

Lo sloveno cade dopo pochi giri in gara due e deve ritirarsi. Bandiera rossa dopo sette giri assegna la vittoria a Seewer che si aggiudica il primo titolo della stagione, primato Yamaha in MX1 e MX2 ...Domenica scorsa è ufficialmente iniziata la stagione di motocross sul circuito toscano di Ponte a Egola ... Jeremy Seewer (2-1), Maxime Renaux (1-3) e Tim Gajser (3-1). I tre si sono studiati per ...