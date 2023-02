Morte Atsu | Kudus gli dedica l’esultanza e l’arbitro non lo ammonisce

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) Mohamedrende omaggio a Christian. Il trequartista dell’Ajax, dopo aver segnato la rete del 4-0 nel match contro lo Sparta Rotterdam, si è tolto la maglia per mostrare quella che aveva sotto e che conteneva un messaggio per l’ex giocatore di Porto e Chelsea, morto nel terribile terremoto che, il 6 febbraio, ha colpito Turchia e Siria. Gli arbitri di solito ammoniscono i calciatori che si tolgono le magliette durante i festeggiamenti, ma questa volta non è stato così. Il direttore di gara Pol van Boekel ha compreso la bontà del gesto dito al suo connazionale. “Ci sono delle regole, ma questo va oltre il calcio.mi ha detto che il regolamento non lo permetteva, ma che lui aveva capito la situazione”, ha detto il ghanese a fine partita. SportFace.