(Di domenica 19 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNessun caso di malasanità, né denunce nei confronti dei medici dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio edi Salerno dopo ladi una donna di 61 anni, nel reparto di Ginecologia dopo una isterectomia. Il caso, finito anche sulla scrivania del Ministro della Salute in seguito ad un’interrogazione del senatore Iannone, è stato chiaritoalla quale apparteneva la vittima che, tramite l’ufficio stampa dell’Ospedale, ha dichiarato che non verrà presentata. Ecco alcuni passaggi della lettera firmatafiglia della donna: ”Ci sono state fughe di notizie completamente lontanerealtà, lei è deceduta per delle patologie pregresse e non certo per un ...

... altri casi si sono verificati e quello delladi una sessantunenne in ginecologia è solo l'ultimo in poco tempo. È evidente che esiste un grave problema alma De Luca e suoi uomini del PD ...È scattata l'inchiesta giudiziaria per ladella 61enne in seguito a una isterectomia effettuata all' ospedale San Giovanni di Dio ed'Aragona dal dottor Antonio Mollo . Dopo la denuncia dei familiari per eventuali colpe mediche, ...

Morte al Ruggi, nessuna denuncia dalla famiglia D'Agostino anteprima24.it

Morta dopo un'isterectomia, inchiesta e accuse all'ospedale Ruggi ilmattino.it

Donna morta in Ginecologia al Ruggi, la famiglia: "Nessuna denuncia presentata" SalernoToday

Morta Dopo un Isterectomia Inchiesta e Accuse all Ospedale Ruggi ... Virgilio

Muore d'infarto mentre esegue una Tac: sequestrata la salma al Ruggi SalernoToday

È scattata l'inchiesta giudiziaria per la morte della 61enne in seguito a una isterectomia effettuata all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona dal dottor Antonio Mollo. Dopo la denuncia dei ...E’ finita sotto inchiesta la morte sospetta che si è registrata nei giorni scorsi al “Ruggi” di Salerno. C’è da fare chiarezza sul decesso della 61enne, che ha perso la vita dopo essere stata ...