Monza-Padova in tv oggi | canale | orario e diretta streaming Superlega 2022 2023 volley

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tutto pronto per Vero-Pallavolo, partita valevole per la nona giornata di ritorno della regular season didimaschile. I brianzoli di Massimo Eccheli, settimi, scendono sul campo di casa per conquistare il decimo successo stagionale e provare così a guadagnare posizioni. Dall’altra parte della rete ci sono i veneti di Jacopo Cuttini, decimi in classifica, che proveranno a strappare qualche punto importante per la permanenza nella massima serie. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 19 febbraio all’Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...