Monica Vinci uccide a coltellate la figlia di 13 anni e si getta dalla finestra | non è in pericolo di vita

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 19 febbraio 2023) A Sili, frazione di Oristano, in Sardegna, una 52enne,, ha ucciso aladi 13, Chiara Carta. L’episodio è avvenuto sabato 18 febbraio 2023. Sulla base della ricostruzione effettuata dal capo della Squadra Mobile di Oristano Samuele Cabitzosu e la sua squadra coordinati dal pm Valerio Bagattini, la donna avrebbe utilizzato per 20 volte un coltellino a serramanico ai ddella ragazzina, che si trovava di spalle a lei. La 13enne, spaventatafuria della mamma, ha tentato di scappare rifugiandosi in varie stanze della casa, per poi spirare una volta arrivata in bagno. La scoperta del corpo ormai senzadi Chiara è stata fatta dal papà, Piero Carta, agente della squadra mobile locale, che era separato da ...