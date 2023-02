Mondiali di sci | Vinatzer è bronzo nello slalom | oro al norvegese Kristoffersen | argento per il greco Ginnis

(Di domenica 19 febbraio 2023) Chiusura con medaglia per l'Italia aidi sci di Meribel Courchevel : l'ha conquistata Alex, che si è aggiudicato il. L'oro è andato al, ...

14.56di, Vinatzer è di bronzo Un grande Alex Vinatzer dà il bronzo all'Italia nello slalom di Courchevel, ultima gara dei. L'azzurro (6° dopo la prima manche) chiude dietro l' oro ...Evitando lo zero di Vail 2015 e un altro quarto posto come aidi Cortina nel 2021. Un ... Lui, che gareggia con glicostruiti dall'ex rivale e oggi suo sponsor, il cannibale austriaco ...

I prossimi mondiali di sci alpino saranno nel 2025 a Saalbach, in Austria. Intanto tra una settimana riparte la coppa del mondo. Chiusura con medaglia per l'Italia ai mondiali di sci di Meribel Courch ...