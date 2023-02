Mondiali Courchevel Méribel | slalom maschile | Kristtofersen oro dopo una grande rimonta | Vinatzer è bronzo

(Di domenica 19 febbraio 2023) Henrik Kristoffersen con una straordinaria seconda manche conquista l’oro nello, gara che conclude idi sci alpino 2023. Ail norvegese recupera ben quindici posizioni rispetto alla prova della mattina, facendo ovviamente segnare il miglior tempo di manche. Storica medaglia d’argento per il greco AJ Ginnis, mentre l’Italia festeggia ildi Alex, che porta alla nostra squadra la prima medagliadi questa manifestazione iridata.prova dell’azzurro, che potrebbe anche avere un po’ di rammarico, visto che per 3/4 di gara era riuscito a fare meglio del vincitore. Lascia troppo nel tratto finale l’azzurro, che può comunque essere soddisfatto per la sua prima medaglia individuale. Feller ...

Sorprese, equilibrio e gli azzurri in gara per una medaglia. La prima manche dello slalom che chiude idi/Meribel regala emozioni: in testa c'è l'austriaco Manuel Feller (46'93), poi 16 atleti in meno di un secondo. E tra questi ci sono due italiani: sesto Alex Vinatzer (a 44/100) e ...Manuel Feller è davanti a tutti dopo la prima manche dello slalom maschile che chiude idi sci alpino 2023 a. L'austriaco è al comando al termine di una prova in cui ha regnato senza dubbio l'equilibrio, con ben diciassette atleti in grado di rimanere sotto il secondo ...

Mondiali - Della Vite brilla a Courchevel: è decimo in gigante Eurosport IT

Courchevel 2023: Laurence St-Germain storico oro in slalom Fantaski.it

Slalom gigante maschile: doppietta svizzera, buona prestazione degli azzurri RaiNews

Della Vite brilla a Courchevel: è decimo nel gigante mondiale - Video Sci Alpino Maschile NEVEITALIA.IT

Mondiali Courchevel - Odermatt fa il bis di ori, campione del mondo in gigante! Doppietta Svizzera, Della Vite decimo Eurosport IT

MERIBEL (Francia) - Chiude con un'altra medaglia l'Italia ai Mondiali di sci di Meribel Courchevel. Alex Vinatzer si prende il bronzo nello slalom. L'oro è andato al norvegese Kristoffersen, argento ...L'austriaco comanda la 1^ manche iridata, Sala è ottavo COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) - Manuel Feller al comando dopo la prima manche dello slalom maschile di Courchevel, valido… Leggi ...