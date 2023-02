Molti paragonano al #MeToo l' ondata di racconti e denunce delle madri sullo stato dell' assistenza di donne e neonati nei reparti maternità Ne è sorta una lista di desideri e priorità che abbiamo girato agli esperti

Leggi su iodonna

(Di domenica 19 febbraio 2023) Gli hashtag che stanno sfilando nei social di mamme e neomamme sono #storie. E tutte le storie, si sa, parlano d’amore. Qui però c’è anche altro. C’è #rabbia, #impotenza. C’è che ognuna fa la cronacaa #violenzaostetrica subìta durante il proprio parto e poi aggiunge un pensiero per quella donna che nella notte tra il 7 e l’8 gennaio si è addormentata mentre allattava il suo neonato e, al risveglio, lo ha trovato morto: siamo all’ospedale Carlo Pertini di Roma, la tragedia ha dato il via a uninedito che però con la “violenza ostetrica” denunciata anni fa da studi e indagini (manovre in sala parto, cesarei, analgesia negata, etc.) non c’entra nulla. Leggi anche › Il lato oscuro: ecco perché abbraccio la mamma del Pertini ...