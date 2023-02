Modena-Genoa | i convocati da Tesser

(Di domenica 19 febbraio 2023) Sono 24 i calciatorida Attilioper, gara valida per la 25^ giornata Serie BKT 2022-2023, in programma domani, domenica 19 febbraio 2023, allo stadio Alberto Braglia, con calcio d’inizio alle ore 16.15. Indisponibili: Thomas Battistella, Davide Diaw e Gabriele Ferrarini. PORTIERI: 26 Gagno, 12 Seculin, 1 Narciso. DIFENSORI: 5 Cittadini, 57 Coppolaro, 28 De Maio, 96 Oukhadda, 4 Pergreffi, 3 Ponsi, 33 Renzetti, 15 Silvestri. CENTROCAMPISTI: 21 Armellino, 7 Duca, 16 Gerli, 19 Giovannini, 27 Ionita, 6 Magnino, 8 Mosti, 43 Panada, 24 Poli, 10 Tremolada. ATTACCANTI: 9 Bonfanti, 11 Falcinelli, 32 Strizzolo. Fonte articolo e foto: www.calcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

