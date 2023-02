Moda e tagli capelli | la camicia in satin di Rocio Munoz Morales e la chioma lunga

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ultimamenteha sfoggiato unain. Questo capo è il grande protagonista della primavera 2023 e può essere utilizzato per creare molti tipi di outfit, per essere sempre irresistibili. Anche la suaè sempre molto gettonata, ed è perfetta per avere uno stile molto femminile. Adesso è arrivato il momento giusto, per scoprire le ultime novità a riguardo. Tendenzeprimavera 2023ha indossato dei pantaloni cargo e questi sono sempre di tendenza. Il capo in questione è realizzato indi colore avorio. Sui pantaloni sono presenti due tasche frontali e una laterale. Questo capo è a vita alta e sul fondo è impreziosito da due fiocchi. L'attrice ha sfoggiato anche una ...