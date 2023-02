Mobilità disabile a ostacoli | “a Napoli se riesci a entrare in una stazione della metro | rischi di non poter scendere alla fermata dopo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il trasporto pubblico anon è ancora inclusivo in maniera soddisfacente per le persone con disabilità. Le principali criticità, secondo le associazioni che da decenni sono attive sul territorio, riguardano soprattutto la non accessibilità di tante fermate degli autobus causata dalle numerose barriere architettoniche che impediscono la salita sul mezzo, l’impossibilità di utilizzo delle linee funicolari inaccessibili, la quasi totale assenza di taxi idonei per il trasporto di passeggeri in carrozzina elettrica. L’approfondimento de ilfattoquotidiano.it sullapubblica locale per donne e uomini disabili (se hai storie o segnalazioni scrivi a redazioneweb@ilfattoquotidiano.it) si arricchisce di un’altra puntata che riguarda questa volta la più grande città dell’Italia del Sud. Nuovi bus ma fermate non accessibili – “La situazione del ...