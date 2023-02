Mkhitaryan | preoccupazione dopo scontro con Udogie | le sue condizioni

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023)è stato certamente il migliore in campo in Inter-Udinese (vedi pagelle) con tanto di gol del 2-1 nerazzurro. Il centrocampista armeno è stato costretto ad uscire dal campounocon: di seguito gli aggiornamenti di DAZN RASSICURAZIONI – Un po’ dia San Sirol’uscita dal campo di. È semplicemente una forte contusione, ha rassicurato Inzaghi e lo staff. Dovrebbe esserci già mercoledì sera contro il Porto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati