Miracoli finiti | a due settimane dal terremoto la Turchia interrompe le ricerche L’allarme di Msf per la Siria

Leggi su open.online

(Di domenica 19 febbraio 2023) Sono passati 14 giorni dall’inizio delche ha devastato dalla notte tra il 6 e il 7 febbraio intere regioni di, e oggi in quest’ultima è stato deciso di sospendere le, tranne in due province. Si tratta di Kahramanmaras e Hatay, le più colpite dalla distruzione, secondo quanto riportato dall’agenzia governativa di soccorso Afad. «In molte province lesono terminate. Continuano nelle province di Kahramanmaras e Hatay, in una quarantina di edifici», ha dichiarato Unus Sezer, capo dell’agenzia. Secondo l’ultimo rapporto ufficiale diffuso oggi, 19 febbraio, da Afad si stima che il7.8 avvia ucciso almeno 40.689 persone solo in. Intanto, nelle scorse ore un convoglio umanitario di Medici senza frontiere (Msf) ...