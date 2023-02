Minaccia nucleare e misure attive del Cremlino L’analisi di Secci

Leggi su formiche

(Di domenica 19 febbraio 2023) Con la decisione presa da alcuni Paesi Nato di mettere a disposizione dell’Esercito ucraino carri armati di produzione occidentale, in un contesto di crescenti timori per un imminente offensiva russa nel Donbass, sono riprese le minacce atomiche del. In occasione delle commemorazioni per la vittoria sovietica nella battaglia di Stalingrado (oggi Volgograd), il 2 febbraio scorso, il presidente Vladimir Putin, criticando l’invio degli ultimi carri da battaglia a Kyiv, ha ammonito i Paesi europei che qualora il conflitto degenerasse in una guerra aperta con la Russia, la risposta di Mosca non si limiterebbe all’impiego di mezzi corazzati. Sebbene non lo abbia affermato esplicitamente, il leader delha lasciato intendere che non avrebbe esitazioni nell’impiegare il proprio arsenale. Gli ha fatto eco, qualche ...