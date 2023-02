Milano | artisti e associazioni in presidio davanti alla Scala per chiedere la pace in Ucraina | “Stop a invio di armi | avviare subito negoziato ad Assisi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) Poeti, musicisti esi sono riuniti nel pomeriggio di sabato 18 febbraio a, in piazza della, perun immediato cessate il fuoco della guerra russo-e perundiad. L’iniziativa “Ricostruire” mette in contatto l’smo, la poesia e la musica, per testimoniare la cultura dellaa poco meno di un anno dall’inizio dell’invasione russa in. Nel corso dell’iniziativa è stato chiesto loall’dia Kiev ed è stato letto il testo di un documento che verrà inviato al governo perall’Esecutivo di ...