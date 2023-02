Milano | 18 marzo | il giorno rosso | perché la città può piombare nel caos

(Di domenica 19 febbraio 2023) È una questione anche di simbologie e ricorrenze, a volte. E tra i vari corpuscoli che compongono la galassia antagonista milanese corsi e ricorsi storici contano non poco. C'è una sorta di codice non scritto da rispettare, per non perdere l'abitudine e mantenere vive le tradizioni. L'allerta, già alta indopo le devastazioni di sabato scorso tra i Navigli e Porta Romana, si sta impennando sempre più.dopo. Il combinato disposto tra la detenzione al 41 bis di Alfredo Cospito e l'anniversario della morte di Davide Dax Cesare è da bollino. Le coincidenze appesantiscono il clima. E l'ospedale San Paolo non è una coincidenza qualsiasi: qui, dove è stato trasferito il bombarolo anarchico, la notte tra il 16 e il 17del 2003 Polizia di Stato e Carabinieri furono costretti a ...

Alcuni ultrà si sono presentati anche all'aeroporto di Fiumicino, altri in quello diper ... Un gesto che potrebbe segnare la fine di uno dei gruppi storici della Curva Sud e che il 12...Dal 28 febbraio al 3la Puglia ospiterà uno dei maggiori eventi di business travel in Italia. Dal Salento al ... Il tutto ricade in un anno che, come già annunciato in BIT a, sembra davvero ...

I seminari del 21 marzo a Milano Libera

DA OGGI, SABATO 18 FEBBRAIO, A DOMENICA 12 MARZO 2023 ... gazzettadimilano.it

Sport. Cambini Fossati, apre al pubblico la nuova piscina Comune di Milano

Il programma e le novità di BookPride 2023, a Milano dal 10 al 12 marzo Il Libraio

Teatro: Beppe Grillo - Io sono il peggiore - Milano Metro Italia

Renato presenta il suo “Zero a Zero-Una sfida in musica” e ne ha per tutti: dalla televisione a Sanremo, passando per le istituzioni ...Il tracciato sarà bloccato all’altezza di Voltri. Trenitalia schiera corriere sostitutive ma si allungano i tempi di viaggio. Le Ferrovie: «A marzo sarà ...