Milan | Tomori | “Con la difesa a tre i concetti non sono cambiati”

Commenta per primo Fikayo, difensore del, si è così espresso a SportMediaset dopo le ultime vittorie rossonere: 'Abbiamo sofferto, ma dopo un gennaio così è importante soffrire e non subire gol. Possiamo dire che ...Malick Thiaw è in questo momento il valore aggiunto del, MVP a Monza per la seconda volta ..., di ritorno dai problemi all'anca, è apparso a suo agio nel nuovo modulo ed è tornato a ...

Il Milan respira. Dopo un post Mondiale da incubo, con una striscia negativa fatta di 5 pareggi e due sconfitte, i rossoneri sono tornati a vincere. E a ...Terza gara consecutiva da titolare e terza prestazione solidissima di Malick Thiaw che contro il Monza ha dimostrato ancora una volta di essere una realtà di questo Milan. Il difensore ...