Migranti | al porto di Civitavecchia concluso lo sbarco dalla nave di Emergency

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 19 febbraio 2023) Si sono concluse le operazioni di, neldiLife Support diarrivata questa mattina. Sono 156 i naufraghi, tratti in salvo tra la notte e la mattina del 16 febbraio, che erano a bordo della. Tra di loro ci sono due donne e 28 minori non accompagnati. Tra questi ultimi anche Keda, che racconta di aver "viaggiato solo per due anni". (LO SPECIALE