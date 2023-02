Migranti | a Civitavecchia concluso sbarco naufraghi Life Support

(Di domenica 19 febbraio 2023) Si sono concluse da pochi minuti le operazioni di, nel porto di, delle 156 persone soccorse in mare dalla navedi Emergency il 16 febbraio scorso. I...

Si sono concluse da pochi minuti le operazioni di sbarco, nel porto di, delle 156 persone soccorse in mare dalla nave Life Support di Emergency il 16 febbraio scorso. I naufraghi provengono da Bangladesh, Pakistan, Sudan, Eritrea, Egitto, Gambia, Chad, ...Arrivata al porto dianche la Life Support, la nave di Emergency che a bordo con sé ha 156salvato in due operazioni distinte. Di questi, 29 sono giovani non accompagnati che verranno ospitati a ...

La nave Life Support di Emergency, con a bordo 156 migranti tratti in salvo in due diverse operazioni nel Mediterraneo, ha attraccato alle 8.00 di domenica 19 febbraio al molo 16 del porto… Leggi ...Salvati dalla Life Support di Emergency in due operazioni distinte, sono eritrei, egiziani, sudanesi, bengalesi e pakistani Arrivata al porto di Civitavecchia anche la Life Support, la nave di Emergen ...