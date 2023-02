Michelle Hunziker | chi è | età | carriera | Michelle Impossible | compagno attuale | Tomaso Trussardi | figlia | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri, oggi toccherà araccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin. Lei che tra pochissimi giorni debutterà su Canale 5 conand Friends. La conduttrice si racconterà a cuore aperto: dallaall’amore e ripercorrerà tutta la sua vita, ora che sta per diventare anche nonna per la prima volta. Scheda: Nome:Cognome:Età: 42 anniAltezza: 174 cmPeso: 52 kgProfessione: Showgirl, ex modella, attrice e conduttrice tvFiglie: Aurora Ramazzotti, Sole, Celeste ...