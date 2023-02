Mi ha telefonato Ma Renato Zero inchioda Amadeus | uno schiaffo clamoroso

(Di domenica 19 febbraio 2023) Si riprende prepotentemente la scena,, pronto a un nuovo tour all'alba dei 72 anni e, soprattutto, pronto a sparare ad alzocontro chi cerca di emularlo ma con poco costrutto. Per esempio Rosa Chemical, quello del bacio in bocca a Fedez sul palco del Festival di Sanremo 2023. "Ma io lo assolvo, non è colpa di Rosa Chemical ma di chi ritiene che la musica sia solo performance. E manda in scena persone che non hanno ancora la preparazione necessaria", tuonaintervistato dal Giornale, mettendo evidentemente nel mirino non soltanto la kermesse dell'Ariston ma anche chi la organizza, per esempio. Quando gli chiedono di chiarire meglio la su posizione aggiunge: "Seo Claudio Baglioni sono diventati quello che sono, il merito è ...

"Amadeus mi haper invitarmi. Ma ho pensato che, essendo alla vigilia del tour e dopo ...Zero si mantiene in forma. "Mens sana in corpore sano. Al di là della citazione, uno scopone ...... Sergio Mattarella, haal Ministro dell'Interno e al Comandante dell'Arma dei ... Lo ha detto il presidente della Regione SicilianaSchifani. 'Esprimo a nome mio e della giunta - ...

Renato Zero torna in tour: "Voglio che si parli più al cuore che al cellulare" TGCOM

La storia di Angela Celentano, chi è, quando e dove è scomparsa: avvistamenti e misteri QUOTIDIANO NAZIONALE

Angela Celentano, scomparsa a 3 anni nel 1996: storia del caso irrisolto (che ora sembra a una svolta) ilgazzettino.it

Angela Celentano storia: sorelle, genitori, scomparsa, identikit ed esito dna Il Giornale d'Italia

VOTO DI SCAMBIO POLITICO MAFIOSO: LA CENA ELETTORALE ... Latina Tu

Si chiama Zero a Zero ma, conoscendo l’interprete, difficilmente sarà un pareggio e per di più senza l’emozione di un gol. A 72 anni Renato Zero torna a girare l’Italia con uno spettacolo completament ...È sceso, ha fatto una telefonata nel parcheggio dell’aula bunker di Mestre, poi sono ripartiti tornando mezz’ora dopo assieme al loro avvocato Renato Alberini. Neanche una parola, come da ordine di ...