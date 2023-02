"Mi è dispiaciuto". Rosa Chemical frigna dopo la critica di Renato Zero

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il trapper ha mostrato amarezza per le parole del cantante romano: "Ho rispetto e stima per lui, mi èleggere quelle cose"

L'interprete di 'Made in Italy' esprime tutto il suo rammarico per le critiche dell'illustre ...... dopo che nelle scorse ore ha rilasciato delle dichiarazioni suChemical e le sue esibizioni ... mi èleggere quelle cose'. Mara Venier cancella Fedez, clamoroso su Rai 1: cosa è andato ...

Rosa Chemical: Mi è dispiaciuto leggere le parole di Renato Zero, lo ... Fanpage.it

Rosa Chemical: "Dispiaciuto per le parole di Renato Zero, a ... Dire

Rosa Chemical a Domenica In: «Dispiaciuto per le parole di Renato Zero, è un idolo». Mara Venier: «Non parlere leggo.it

Inter-Udinese, Masina: “Contento di essere tornato ma dispiaciuto ... Udinese Calcio

Masina: «Oggi battesimo del fuoco, dispiaciuti per non aver preso punti» Inter-News.it

Rosa Chemical è stato uno degli ospiti di Domenica In. Il cantante, che ultimamente è stato molto al centro dell'attenzione, ha raccontato la sua concezione di musica e arte ...Il trapper ha mostrato amarezza per le parole del cantante romano: "Ho rispetto e stima per lui, mi è dispiaciuto leggere quelle cose" ...