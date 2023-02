Meta | Zuckerberg lancia l' abbonamento a pagamento per account Facebook e Instagram

(Di domenica 19 febbraio 2023)dipiù sicuri, ma si dovrà pagare. E' quanto sta perre la prossima settimana in Australia e Nuova Zelanda il numero uno diMark. Per certificare la ...

Se ne parlava già da un po' sulla rete ed è alla fine arrivata la conferma proprio tramite un post del creatore di, Mark: arriva la spunta blu accanto ai nomie sarà a pagamento . Si chiamaVerified ed è il programma di verifica per gli account su Facebook e Instagram che permetterà di ...Account di Facebook e Instagram più sicuri, ma si dovrà pagare. E' quanto sta per lanciare la prossima settimana in Australia e Nuova Zelanda il numero uno diMark. Per certificare la reale identità di chi ha aperto un account si dovrà pagare la verifica: 11,90 dollari al mese per l'accesso al web, più tre dollari per l'uso su cellulare o ...

