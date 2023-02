Messina Denaro | nel covo del boss c’erano più di 200 film Antonioni | Tarantino | Monicelli e pure Sex and the city | tutti i titoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) La storia del narcotrafficante Frank Lucas, mai lavori più famosi di Quentin, da Pulp Fiction a Bastardi senza gloria, classici americani come Il gladiatore e italiani come Il marchese del grillo. Masugli anarchici. C’era un po’ di tutto tra i 212 diritrovati nell’ultimo appartamento abitato da Matteo. In quello che è stato definito il suo ultimo, abitato dalfino all’arresto del 16 gennaio, nonsolo libri. Gli uomini del Ros dei carabinieri hanno trovato una cinquatina di saggi nella casa di vicolo San Vito, a Campobello di Mazara. Ma ildelle stragi non era solo un lettore onnivoro: erauno spettatore ...