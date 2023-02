Messina Denaro | nel covo centinaia di film e libri | da Tarantino a Sex and the City | da Murakami a Dostoevskij

Durante la sua latitanza, il boss Matteo, arrestato il 16 gennaio scorso, trascorreva il tempo nel suo appartamento di via Cb, a Campobello di Mazara , leggendo o guardando film. I carabinieri del Ros hanno trovato 212 dvd ...Sono 212 le pellicole che il boss della mafia aveva in via CB 31 a Campobello di Mazara. Trovati anche 56 ...

La storia del narcotrafficante Frank Lucas, ma pure i lavori più famosi di Quentin Tarantino, da Pulp Fiction a Bastardi senza gloria, classici americani come Il gladiatore e italiani come Il marchese ...Matteo Messina Denaro, in Via CB 31, a Campobello di Mazara, dove è stato arrestato il 16 gennaio scorso, aveva una vera e propria passione per i film e i libri ...