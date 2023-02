Messi ‘gol’ per il Milan contro il Monza – LA FOTO

Leggi su napolipiu

(Di domenica 19 febbraio 2023) Lionelin gol per ililè quanto ha scritto Televideo, durante la gara di Serie A tra le due squadre lombarde.termina 0-1 con gol dias. Ma per televideo il gol è stato segnato da. Ovviamente un errore di scrittura da parte di chi aggiorna la pagina dedicata alla sfida di Serie A. Un errore che poi è stato corretto, ma che in tanti hanno notato. Lacon l’errore è stata postata più volte sui social network diventando virale, anche perché averein squadra sarebbe il sogno di qualsiasi tifoso. Ma il campione del Mondo è di proprietà del PSG e continua a fare gol ma con la maglia della compagine transalpina. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su ...