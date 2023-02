Messaggio Pandora regala bracciali per la Festa della Donna virale ma la truffa è servita

(Di domenica 19 febbraio 2023) Davveroper laa a fortunate 5000 fan del brand, in edizione limitata e speciale? In queste ore sta circolando moltissimo su WhtsApp uncon protagonista proprio il marchio di gioielli e la sua presunta iniziativa di fare un dono davvero unico a tantissime donne, in occassioneprossima ricorrenza del giorno 8 marzo. Qualcuno potrebbe incappare nell’ennesima trappola e, dunque vale la pena ricordare esattamente come funzionano questi tipi di raggiri. Sarebbe bello credere nel fatto cheper lama l’iniziativa non è per nulla ...

Ecco le ragioni di una scelta e un dubbio: se quella tiara fosse unin codice per noi ... l'attivista sudafricano Zwelinzima Vavi aveva aperto il vaso didelle polemiche arrivando ......che realizzeranno su Instagram e TikTok dei contenuti in linea con ildella campagna 'As unique as your love'. A tutto questo è stata affiancata anche una comunicazione sui canali...

No, Pandora non sta regalando bracciali per la festa della donna: è l ... greenMe.it

San Valentino 2023: Pandora on air con un nuovo spot firmato ... Engage

“Avatar 2 : La Via dell’Acqua” e il messaggio ambientalista Onanotiziario

Dopo Jankto, il coming out di Lisa Boattin e Linda Sembrant: La ... Fanpage.it

Ginecologo abusò delle pazienti, rinviato a giudizio Miniello: 20 donne ammesse come parti civili La Repubblica

Attenzione, Pandora non regala alcun bracciale in occasione della Festa ... rendiamo omaggio a 5.000 donne eccezionali con un braccialetto esclusivo" si legge nel messaggio per ottenere un premio ...rendiamo omaggio a 5.000 donne eccezionali con un braccialetto esclusivo – si legge nel messaggio adescatore, che ci chiede di rispondere a un rapido quiz per ottenere un premio esclusivo. Le quattro ...