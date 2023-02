Mercedes-Benz - Entro l'anno un'anticipazione delle nuove compatte (Di domenica 19 febbraio 2023) La Mercedes-Benz continuerà a produrre modelli compatti, ma ne ridurrà drasticamente l'attuale famiglia, portandola da sette a quattro proposte. Informazioni ufficializzate - e ribadite a più riprese - dalla Casa stessa nei mesi scorsi, a cui oggi va ad aggiungersi un altro piccolo, ma fondamentale tassello: secondo alcune dichiarazioni rilasciate venerdì, a margine della presentazione dei conti 2022, dall'amministratore delegato Ola Källenius, già Entro la fine di quest'anno avremo una prima anticipazione concreta della nuova generazione dei modelli entry level. Da Mfa 2 a Mma. L'arrivo della nuova gamma di "baby Benz" sarà un momento di svolta per la Casa di Stoccarda, che coglierà l'occasione per mandare in pensione l'attuale piattaforma Mfa 2 e sostituirla con l'inedita Mma, ... Leggi su quattroruote (Di domenica 19 febbraio 2023) Lacontinuerà a produrre modelli compatti, ma ne ridurrà drasticamente l'attuale famiglia, portandola da sette a quattro proposte. Informazioni ufficializzate - e ribadite a più riprese - dalla Casa stessa nei mesi scorsi, a cui oggi va ad aggiungersi un altro piccolo, ma fondamentale tassello: secondo alcune dichiarazioni rilasciate venerdì, a margine della presentazione dei conti 2022, dall'amministratore delegato Ola Källenius, giàla fine di quest'avremo una primaconcreta della nuova generazione dei modelli entry level. Da Mfa 2 a Mma. L'arrivo della nuova gamma di "baby" sarà un momento di svolta per la Casa di Stoccarda, che coglierà l'occasione per mandare in pensione l'attuale piattaforma Mfa 2 e sostituirla con l'inedita Mma, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... linkmotorsepoca : MERCEDES-BENZ C 220 d 4Matic Auto Cabrio Premium AMG - € 35990 LINK MOTORS NAPOLI Via Michelangelo da Caravaggio,… - GroupParadiso : Fino al 30 aprile scopri i vantaggi di fare il tagliando Service Select da Paradiso. Verifica se la tua auto rientr… - linkmotorsepoca : MERCEDES-BENZ SL 280 Pagoda - € 110000 LINK MOTORS NAPOLI Via Michelangelo da Caravaggio, 124 80126 Napoli (Napoli… - linkmotorsepoca : MERCEDES-BENZ SL 280 Pagoda - € 110000 LINK MOTORS NAPOLI Via Michelangelo da Caravaggio, 124 80126 Napoli (Napoli… - RealOkakah : RT @Kylareetarh: Quick sale! Mercedes Benz E50 2014 7.2m -