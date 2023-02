Mercato | il bluff di Stellone | la Strega aspetta un nuovo attaccante

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’idea di guardare agli svincolati ci ha sfiorato perché siamo un po’ a corto di uomini in attacco ma abbiamo trovato soluzioni alternative”. Robertonella conferenza stampa post gara di Benevento-Brescia aveva glissato sulla domanda legata a un possibilearrivo nel reparto avanzato. All’ombra della diplomazia del tecnico giallorosso, però, il club si starebbe muovendo per dotare la squadra di una nuova punta. Una volta incassato il ‘no’ di Simone Zaza, svincolato di lusso sulitaliano, nelle ultime c’è stata una decisa accelerata nei contatti con l’entourage di Ola Kamara,33enne norvegese che nelle ultime stagioni ha indossato la maglia del Dc United, segnando la bellezza di 19 reti in 28 gare di Mls nel 2021 (lo scorso anno invece 9 gol in 30 ...