Mer de Glace | il tesoro del Monte Bianco

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 19 febbraio 2023) Secoli e secoli di erosione hanno fatto deluno dei paesaggi più belli del mondo: con i suoi 4.810 metri è la vetta più alta in Europa. Per tanti è l’emblema delle Alpi stesse. Quello che forse non tutti sanno è che, in questo paesaggio suggestivo si estende un ghiacciaio spettacolare. Un ghiacciaio che rischia di sparire a causa dei cambiamenti climatici. Visitare il Mer de, letteralmente Mare di Ghiaccio, è un’esperienza unica. Il sito negli anni è diventato meta turistica sempre più amata. Come tutti i ghiacciai del gruppo del, è facilmente raggiungibile: da Chamonix, piccolo paesino di montagna a pochi chilometri oltre il confine che separa Italia e Francia. Basta salire su un piccolo treno rosso a cremagliera e in venti minuti si è lì. Il panorama è unico in ...