Mentre Zelensky aspetta Meloni | Tajani ribadisce i pilastri Nato e Ue

(Di domenica 19 febbraio 2023) Giorgia, presidente del Consiglio, sarà in vista a Kyiv già domani, lunedì 20 febbraio, all’inizio della settimana che segnerà il primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. È quanto riferito dall’agenzia di stampa Reuters, citando una “fonte politica” romana. L’ATTESA A KYIV “Aspettiamoe saremo molto lieti di accoglierla. Siamo grati di quello che lei, il governo e tutto il popolo italiano stanno facendo per il supporto e il sostegno all’Ucraina”. Lo ha dichiarato la consigliera presidenziale ucraina Daria Zarivna in un’intervista a “Mezz’ora in più” commentato la prossima visita del presidente del Consiglio a Kyiv. “Penso che l’Italia continuerà con il suo impegno”, ha proseguito Zarivna, sottolineando come sia “molto importante considerare gli aiuti all’Ucraina come un investimento per la vostra sicurezza”. TAPPA A ...