Meloni sul Superbonus | “Ad ogni italiano è costato 2mila euro”

Leggi su zon

(Di domenica 19 febbraio 2023) La presidente del Consiglio Giorgiasi è finalmente espressa sulle ragioni del governo per la sospensione del. Lanella sua rubrica social “Appunti di Giorgia” ha dichiarato: “A. Quando spende lo Stato nulla è gratis“- e ha poi aggiunto: “Il costo totale dei crediti attualmente è di 105 miliardi di, mentre ci sono state truffe per un valore di 9 miliardi”. Giorgiaha fatto notare apertamente quali secondo lei erano i punti deboli del, che per lei consiste in una “misura scritta male“: “Dal mio punto di vista ilnasceva con intenti condivisibili, ma la misura è stata scritta e fatta ...