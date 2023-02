Meloni non molla | ecco perché il superbonus ha creato enormi problemi

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 19 febbraio 2023) "Dal mio punto di vista" il"l'ho detto e lo ripeto, nasceva con intenti condivisibili" ma "la misura è stata scritta così male e fatta così male che ha generato una serie enorme diche noi oggi abbiamo ereditato e siamo tenuti a cercare di risolvere". Così la premier Giorgianel suo appuntamento video "Gli appunti di Giorgia" entra nel merito delle polemiche sullo stop aledilizio."Il- spiega - aveva sostanzialmente due grandi errori: il primo era poter scaricare il 110% di quello che spendevi,se ovviamente a me rimborsano più di quello che spendo e non sarò tenuto a controllare quanto spendo, non mi interessa: tanto lo Stato rimborsa... Questo ovviamente ha prodotto una serie di risultati tra cui che i costi dei materiali sono ...