(Di domenica 19 febbraio 2023) Il Governo studia l'ipotesi di finanza creativa per risolvere il nodo dei crediti edilizi incagliati. Ma deve fare i conti con le norme Ue e con la pessima reputazione sin dai tempi di Tremonti al Tesoro. Insieme ai costruttori convocate a Palazzo Chigi anche Cdp e banche

insul Superbonus: le cartolarizzazioni sono facili a dirsi ma difficili a farsi di Claudio PaudiceL'ipotesi al momento più gettonata ha un nome, benché screditato: cartolarizzazione. È l'idea che si fa sempre più largo in Fratelli d'Italia per uscire dallo stallo dei crediti incagliati legati al ...

Meloni in panne sul Superbonus: le cartolarizzazioni sono facili a dirsi ma difficili a farsi L'HuffPost

