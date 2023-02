Meloni | il superbonus è costato 2 000 euro a ogni italiano

boccia il: 'È costato 2mila euro a italiano, truffe per 9 miliardi' Papà di tre figli con la moglie malata restano senza gas: una coppia fa una donazione e paga le bollette Bollette ..."A ogni italiano ilè costato 2.000 euro. Quando spende lo Stato, non è nulla gratis". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia, che in un video della sua rubrica 'Appunti di Giorgia' ha ...

Meloni difende il decreto sul Superbonus e apre a modifiche: "Costato 2mila euro a ogni italiano. Ora dobbiam… la Repubblica

Superbonus, Ester Mieli-FDI "Giorgia Meloni governa come se fosse casa sua: se non hai caviale e champagne non li ... La7

Superbonus, Meloni: "Cercato di sanare situazione fuori controllo" Adnkronos

Sapete quanto è costato" il superbonus "a ogni singolo italiano Circa 2000 euro". E' un passaggio del video con cui il premier Giorgia Meloni si sofferma, tra i vari temi, anche sul superbonus 110%.We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...