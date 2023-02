Così la premier Giorgianella sua rubrica social 'Appunti di Giorgia', parlando del superbonus. 'Convocheremo tutte le associazioni per chiedere come possiamo aiutarle e per metteresu ..."Riemergo da una fastidiosa influenza che mi ha impedito di aggiornarvi sull'attività di governo". Giorgiatorna alla rubrica Facebook "Gli appunti di Giorgia" dopo una indisposizione che l'ha portata ad annullare diversi appuntamenti pubblici. Caro bollette "Tra le buone notizie c'è quella che ...

Meloni "a tutto campo" in diretta social. "Riemergo da una fastidiosa influenza" Gazzetta del Sud

Superbonus, ecco cosa prometteva Meloni in campagna elettorale. Conte e il Pd all’attacco: “Si… Il Fatto Quotidiano

Meloni vuole tutto: decreto per gestire il Pnrr direttamente a Palazzo Chigi Il Riformista

Il Parlamento europeo: fornire tutto il sostegno, considerare anche i jet. Meloni non sarà a Monaco RaiNews

Meloni piglia tutto, ma la maggioranza traballa: Donzelli e Delmastro blindati dalla premier Il Riformista

Ritorna l’appuntamento con “Gli appunti di Giorgia”, il videomessaggio social di Meloni per analizzare i temi caldi della politica ...La premier Meloni nella sua ribrica ‘Gli appunti di Giorgia’, difende lo stop al Superbonus: “Ci sono state moltissime truffe, ...